На Украине во время выборов спасатели будут дежурить в усиленном режиме

Спасатели во время проведения второго тура президентских выборов на Украине будут работать в усиленном режим.

Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности выборов привлекут около 39 тысяч спасателей и более 2,3 тысячи единиц техники, а также 349 пиротехников, рассказали в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что в небе будут дежурить 10 воздушных судов госслужбы по ЧС.

Второй тур пройдет в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие нынешний президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.



Напомним, ранее Зеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что «пришел сломать эту систему».