Жену Владимира Зеленского внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных сайта «Миротворец». Зеленская попала в список к «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований».

«Миротворец» привел ссылку на публикацию Зеленской в Facebook с репостом сообщения канала «Life Новости», в котором за информацию о перемещении украинских военных предлагается гонорар в 15 тыс. руб.

«После того как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила», — сказано в сообщении.



Ранее Министерство иностранных дел Германии призвало Украину закрыть сайт «Миротворец». В ведомстве сообщили, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер указан на сайте в «списке врагов Украины».

