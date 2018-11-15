МИД Германии призвал Киев закрыть сайт «Миротворец»

Министерство иностранных дел Германии призвало Украину закрыть сайт «Миротворец».



«В прошлом мы четко обозначили нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас», — приводит RT заявление ведомства.

Отмечается, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер попал в «список врагов Украины» на сайте «Миротворец».

Ранее в базу данных сайта «Миротворец» был внесен один из основателей британской группы Pink Floyd — Роджер Уотерс. Основанием стало заявление Уотерса, что «существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на Севастополь».

В базу из-за посещения Крыма попал также российский актер Константин Хабенский.