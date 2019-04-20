Аваков сравнил выборы на Украине с «Игрой престолов»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил предвыборную гонку на Украине с американским сериалом «Игра престолов». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он «третью ночь» не может начать смотреть заключительный сезон телесаги, так как сильно увлечен предвыборный гонкой.

«Не цепляет — украинская реальность круче!», — подчеркнул он.

Реально -третью ночь не могу смотреть новый сезон фантастической «Игры престолов». Не цепляет???? — Украинская???????? реальность круче!????

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2019 г.

Напомним, второй тур выборов на Украине пройдет в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие нынешний президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине во время выборов спасатели будут дежурить в усиленном режиме.