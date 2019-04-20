Аваков сравнил выборы на Украине с «Игрой престолов»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил предвыборную гонку на Украине с американским сериалом «Игра престолов». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, он «третью ночь» не может начать смотреть заключительный сезон телесаги, так как сильно увлечен предвыборный гонкой.
«Не цепляет — украинская реальность круче!», — подчеркнул он.
Реально -третью ночь не могу смотреть новый сезон фантастической «Игры престолов». Не цепляет???? — Украинская???????? реальность круче!????
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2019 г.
Напомним, второй тур выборов на Украине пройдет в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие нынешний президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что на Украине во время выборов спасатели будут дежурить в усиленном режиме.Общество
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