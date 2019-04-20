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Аваков сравнил выборы на Украине с «Игрой престолов»

12:59, 20.04.2019
Аваков сравнил выборы на Украине с «Игрой престолов»
Фото: realnoevremya.ru

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил предвыборную гонку на Украине с американским сериалом «Игра престолов». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он «третью ночь» не может начать смотреть заключительный сезон телесаги, так как сильно увлечен предвыборный гонкой.

«Не цепляет — украинская реальность круче!», — подчеркнул он.

Напомним, второй тур выборов на Украине пройдет в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие нынешний президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине во время выборов спасатели будут дежурить в усиленном режиме.

Общество
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