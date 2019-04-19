Новости экономики

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Советник президента РФ предложил создать криптоплощадку в Крыму для обхода санкций

13:59, 19.04.2019
Советник президента РФ предложил создать криптоплощадку в Крыму для обхода санкций
Фото: kremlin.ru

Советник президента Сергей Глазьев предложил создать в Крыму криптоплощадку для привлечения иностранных инвестиций в обход санкций с помощью криптовалют. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Ялтинского международного экономического форума.

«Я думаю, что это резко снизит барьеры трансграничные. Иностранные инвесторы не могут сюда прийти, потому что боятся санкций. А санкции в основном осуществляются через банки. Соответственно, ни одна инвестиция, проходящая через крупный банк, до Крыма не дойдет, если мы имеем в виду международные банки. Потому что инвестор получит санкции», — цитирует его RNS.

Ранее Верховный суд включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег.

ЭкономикаИнвестиции
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров