Новости экономики

21:07 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Венесуэла задержала выплату по долгу перед Россией

20:13, 03.04.2019
Венесуэла задержала выплату по долгу перед Россией
Фото: pixabay.com

Власти Венесуэлы пока не выплатили транш по долгу перед Россией, он должен был поступить в марте.

«Есть период еще, в течение которого она может заплатить без финансовых последствий. В течение месяца», — сказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее Минфин РФ допустил проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд.

Экономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров