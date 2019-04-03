Венесуэла задержала выплату по долгу перед Россией

Власти Венесуэлы пока не выплатили транш по долгу перед Россией, он должен был поступить в марте.

«Есть период еще, в течение которого она может заплатить без финансовых последствий. В течение месяца», — сказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее Минфин РФ допустил проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд.