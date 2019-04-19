Мэр Саратова поручил записывать встречи чиновников с жителями после совета «жаловаться в ООН»

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил записывать встречи городских властей с гражданами.

Это произошло после того, как мать четверых детей, которые лишились жилья в результате пожара, обратилась в отдел администрации района за помощью с новой жилплощадью, где ей предложили «пожаловаться на ситуацию в ООН».

В пресс-службе мэрии Саратова подчеркнули, что в администрации района опровергают слова женщины, пишет ТАСС.

«Нужно разобраться в деталях. Но уже сейчас понятно, что человек обратился за помощью и не получил ее. При этом, конечно, никто не требует от сотрудников невозможного, но элементарная вежливость и участие — это неотъемлемая часть работы с населением», — отметили в пресс-службе.

Ранее депутаты КПРФ предложили ввести штрафы для госслужащих за оскорбление граждан.