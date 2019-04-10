Депутаты КПРФ предлагают ввести штрафы для госслужащих за оскорбление граждан

От группы депутатов фракции КПРФ в Госдуму поступил законопроект о введении запрета для государственных и муниципальных служащих на оскорбления в адрес отдельных граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает ТАСС.

Штраф для госслужащего за допущенное оскорбление может составить от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, распространение оскорбительных высказываний грозит штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, за относительно короткий период мы узнали от чиновников регионального уровня, что «государство не просило рожать» (если речь о проблемах молодежи), что «макарошки всегда стоят одинаково» (о прожиточном минимуме), что жители хрущевок — это «скотобаза» (о реновации), а недавно еще и о том, что пенсию в 8 тысяч рублей получают «алкаши и тунеядцы», а у учителей «маленькая зарплата, потому что мало работают». О некорректных высказываниях чиновников и о том, как сработает «закон об оскорблении власти», — в интервью политического деятеля и бизнесмена Владимира Семаго «Реальному времени».