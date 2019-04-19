В Челнах объявили конкурс на замещение должности замруководителя исполкома

В Набережных Челнах объявили конкурс на замещение вакантной должности заместителя руководителя исполкома по строительству, архитектуре и землепользованию.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, среди требований к претендентам — наличие высшего профессионального образования, а также стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет и другие.

Итоги конкурса подведут 14 мая.



Напомним, это место вакантно уже несколько лет. Осенью 2015 года Денис Щерба сложил с себя полномочия заместителя руководителя исполкома Челнов.

Ранее экс-начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Челнов Рафаиль Киямов стал советником главы Марий Эл Александра Евстифеева.