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Бывший чиновник из Челнов стал советником главы Марий Эл

16:19, 18.03.2019
Бывший чиновник из Челнов стал советником главы Марий Эл
Фото: nabchelny.ru

Экс-начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиль Киямов стал советником главы Марий Эл Александра Евстифеева.

Как сообщает Chelny-biz.ru, Киямов приступил к новой работе 14 марта. В его зоне ответственности будут вопросы жилищно-коммунального хозяйства и дорог.

Напомним, что начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Набережных Челнов Рафаиль Киямов ушел в отставку в марте на фоне проблем с уборкой снега в городе.

ОбществоВласть Татарстан
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