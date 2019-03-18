Бывший чиновник из Челнов стал советником главы Марий Эл

Экс-начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиль Киямов стал советником главы Марий Эл Александра Евстифеева.

Как сообщает Chelny-biz.ru, Киямов приступил к новой работе 14 марта. В его зоне ответственности будут вопросы жилищно-коммунального хозяйства и дорог.

Напомним, что начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Набережных Челнов Рафаиль Киямов ушел в отставку в марте на фоне проблем с уборкой снега в городе.