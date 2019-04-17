Эксперты назвали самые востребованные сферы деятельности среди российских студентов

28% российских студентов в течение 5 лет после окончания вуза планируют заниматься практической работой в коммерческом секторе — менеджерской и аналитической работой в фирмах, работой в частных клиниках, школах и вузах. Это следует из исследования, проведенного специалистами НИУ ВШЭ.

Управленческой работой в коммерческом секторе хотят заняться 19% студентов. Примерно по 13% обучающихся интересует предпринимательская деятельность и практическая работа в бюджетном секторе — врач, учитель, пишет RT.

10% планируют работать в академической, научной сфере, еще 9,5% — в органах государственной власти.

Уточняется, что вообще не собираются работать 2,6% студентов.

Ранее Google и «Яндекс» стали лидерами в рейтинге лучших работодателей для российских студентов.