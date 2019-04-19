Зеленский не готов инициировать военное освобождение Донбасса

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах не готов начать освобождение Донбасса. Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».

Во время передачи ведущая спросила Зеленского, готов ли он отдать приказ о военном наступлении в Донбассе. Кандидат коротко ответил: «Нет».

Стоит отметить, что в предыдущих интервью Зеленский выражал надежду на прекращение войны в Донбассе. Для этого он готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Зеленский допустил легализацию проституции, казино и марихуаны на Украине.