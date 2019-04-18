Зеленский допустил легализацию проституции, казино и марихуаны на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает возможной легализацию проституции и игорного бизнеса в отдельном городе. Также он допустил разрешение марихуаны в медицинских целях.

Шоумен считает, что легальные казино и публичные дома могли бы привлечь туристов в какой-либо город страны.

«Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там — пожалуйста», — рассказал Зеленский в интервью «РБК-Украина».

Он считает излишней полную легализацию наркотиков, но допустил разрешение на употребление марихуаны в медицинских целях.

Напомним, что Владимир Зеленский стал фаворитом первого тура президентских выборов на Украине. Второй тур намечен на 21 апреля. Кроме бизнесмена во второй тур прошел действующий президент страны Петр Порошенко.