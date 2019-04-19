Власти Сербии заявили, что никогда не введут санкции против России

Сербия никогда не будет вводить санкции против России. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Известия».

По его словам, в настоящее время отношения двух стран находятся на уровне стратегического партнерства.

«Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление», — отметил Дачич.

Он подчеркнул, что дружба России и Сербии — «это уже традиция». При этом он добавил, что Москва всегда помогает Белграду в решении различных вопросов, в том числе тех, которые касаются национальных интересов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сказал, что «Газпром нефть» намерена инвестировать в Сербию 1,4 млрд долларов.