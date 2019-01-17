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Путин: «Газпром нефть» намерена инвестировать в Сербию $1,4 млрд

21:10, 17.01.2019 102
Путин: «Газпром нефть» намерена инвестировать в Сербию $1,4 млрд
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем рассказал, что «Газпром нефть» собирается до 2025 года инвестировать в Сербию $1,4 млрд. Речь идет об инвестициях в сербский участок газопровода «Турецкий поток».

Путин уточнил, что Россия на данный момент готова загрузить оба строящихся газопровода — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Однако возможности и для транзита газа через Украину сохранятся.

Президент России также отметил, что поставки российского газа в Европу продолжают расти, пишут «Ведомости».

Ранее президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

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