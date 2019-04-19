Соцопрос: почти 90% россиян готовы работать сверхурочно

Около 90% жителей России готовы работать сверхурочно при условии максимальной заботы со стороны своего работодателя. Соответствующие данные приводит компания HeadHunter.

Согласно опубликованному исследованию, 80% респондентов готовы периодически выполнять сверхурочную работу, не относящуюся напрямую к их обязанностям. 88% опрошенных заявили, что могут работать сверхурочно при необходимости, 8% не пойдут на это.

Кроме того, почти половина россиян (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов, передает «РИА Новости».

Также отмечается, что среди важнейших аспектов, которые предоставляются работникам в компаниях, чаще всего называлась своевременная выплата зарплаты — об этом сказали 70% респондентов. На втором месте — предоставление удобного рабочего места (33%), на третьем — уютный офис (29%).

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщил, что почти половина россиян не работают по специальности.