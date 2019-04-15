ВЦИОМ: почти половина россиян не работают по специальности

Почти половина жителей России (47%) не работают по специальности, которой обучались. Об этом сообщается в результатах опроса ВЦИОМ.

Среди опрошенных, заявивших, что не работают по профессии, — 55% людей со средним специальным образованием. По специальности работает каждый второй опрошенный (51%), преимущественно те, кто окончил вузы (58%).

Кроме того, 30% неработающих по специальности в качестве причин назвали невозможность устроиться или отсутствие работы по своему профилю, 24% — на более высокую зарплату в другой профобласти, 20% респондентов указали, что «нашли себя» в другой сфере, передает ТАСС.

Стоит отметить, что 28% россиян отметили, что никогда не работали по своей специальности.

Опрос был проведен 11 апреля среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что больше половины россиян не готовы к крупным покупкам и кредитам.