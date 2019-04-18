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Правительство РФ рассматривает вопрос о дополнительной поддержке нижегородской «Группы ГАЗ»

17:19, 18.04.2019
Правительство РФ рассматривает вопрос о дополнительной поддержке нижегородской «Группы ГАЗ»
Фото: google.ru/maps / скриншот

Российское правительство рассматривает целесообразность дополнительной поддержки «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски. Пока окончательных решений нет, передает ТАСС.

«Обращение компании подтверждаем. Целесообразность дополнительной поддержки прорабатывается, однако никаких решений не принято», — сказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод, попавший под санкции США, попросил допподержки у российских властей. Группа рассчитывает на 29,5 млрд рублей. Эти деньги нужны компании, чтобы не допустить дефолта и негативных социально-экономических последствий.

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