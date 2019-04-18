Правительство РФ рассматривает вопрос о дополнительной поддержке нижегородской «Группы ГАЗ»
Российское правительство рассматривает целесообразность дополнительной поддержки «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски. Пока окончательных решений нет, передает ТАСС.
«Обращение компании подтверждаем. Целесообразность дополнительной поддержки прорабатывается, однако никаких решений не принято», — сказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод, попавший под санкции США, попросил допподержки у российских властей. Группа рассчитывает на 29,5 млрд рублей. Эти деньги нужны компании, чтобы не допустить дефолта и негативных социально-экономических последствий.ПромышленностьОбществоВласть
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