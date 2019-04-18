«Группа ГАЗ» попросила у правительства РФ 30 млрд рублей

«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски попросила правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.

Без этих средств концерн, находящийся под санкциями США, видит риск дефолта и негативных социально-экономических последствий, а также снижения производства на 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо генерального директора «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

Деньги «Группа ГАЗ» хочет направить на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд рублей, из-за невозможности обслуживать его в условиях санкций.



В аппарате Дмитрия Козака сообщили, что с учетом социальной значимости предприятия такие обращения «тщательно рассматриваются», но решений пока не принято.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска на выступлении в Нижнем Новгороде заявил, что готов отказаться от контроля над «Группой ГАЗ» из-за проблем компании в связи с американскими санкциями.