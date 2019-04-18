ФСБ провела обыски у производителя «Вятского кваса»

Фото: Тимур Шайхутдинов

Правоохранители заподозрили сбытовую компанию «Вятского кваса» в проведении незаконных валютных операций. Управление ФСБ по Кировской области провело обыски на предприятии, выпускающем знаменитый квас, — АО «Вятич».

Сбытом пива и безалкогольной продукции завода до момента ликвидации в 2017 году занималось ООО ТК «Вятич». В 2014 году руководство компании перевело на счета фирмы-«однодневки» более 3,8 млн евро.

«При этом указанные лица предоставили в кредитную организацию заведомо ложные отчетные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», — цитирует «Интерфакс» сообщение областного УФСБ.

Уже возбуждено уголовное дело по п. «а», ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Напомним, что «Вятский квас» стал широко известен после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Тогда корреспондент кировской информационно-аналитической газеты «Репортер» Владимир Маматов задал главе государства вопрос о возможности региональных поставщиков пробиться на прилавки федеральных сетей. Перенесший инсульт журналист говорил в своеобразной манере, из-за чего его вопрос стал мемом.

В 2015 году «Вятский квас» пришел и в Казань, о чем писало «Реальное время».