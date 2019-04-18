Настоятель Нотр-Дама предложил построить рядом с ним «временный» собор

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове предложил на время реконструкции Нотр-Дама после пожара установить на площади перед ним временный собор.

По его словам, сказанным в интервью телеканалу CNews, он хочет, чтобы временный собор занимал небольшое место на площади и привлекал туристов и паломников.

Шове отметил, что его идею поддержала мэр Парижа Анн Идальго, пишет «Интерфакс».

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. Ранее криминалисты назвали возможную причину пожара в соборе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора потребуется 5 лет.