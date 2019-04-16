Прокуратура Парижа не нашла признаков умышленного поджога Нотр-Дама

Прокурор Парижа Реми Эйтз рассказал, что основной версией пожара в соборе Парижской Богоматери является непредумышленное возгорание. По его мнению, свидетельств поджога нет.

«Ничто не свидетельствует о предумышленном акте», — приводит ТАСС слова прокурора.

Реми Эйтз рассказал, что следственные действия проводят 50 специалистов. Сам он лично прибыл к собору, чтобы руководить процессом.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел крупнейший пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, считающийся одним из главных символов не только города, но и всей Франции, получил серьезные повреждения. Сейчас власти страны объявили сбор средств на восстановление собора.