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Руководитель администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

09:16, 18.04.2019
Руководитель администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток
Фото: pixabay.com

Ким Чхан Сон, глава администрации лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыл во Владивосток.

Целью визита высокопоставленного северокорейского чиновника, вероятно, является подготовка встречи руководителей КНДР и России, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что в марте Ким Чхан Сон уже побывал в Москве и Владивостоке.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить Россию до конца апреля. Планируется, что он прибудет на саммит РФ — КНДР, который состоится во Владивостоке. Кроме того, рассматривается вариант встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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