Руководитель администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Ким Чхан Сон, глава администрации лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыл во Владивосток.

Целью визита высокопоставленного северокорейского чиновника, вероятно, является подготовка встречи руководителей КНДР и России, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что в марте Ким Чхан Сон уже побывал в Москве и Владивостоке.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить Россию до конца апреля. Планируется, что он прибудет на саммит РФ — КНДР, который состоится во Владивостоке. Кроме того, рассматривается вариант встречи с президентом России Владимиром Путиным.