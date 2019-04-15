Ким Чен Ын может посетить Россию до конца апреля
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию с рабочим визитом до конца апреля.
Планируется, что северокорейский лидер прибудет на саммит РФ — КНДР, который состоится во Владивостоке. Шансы на поездку Ким Чен Ына в Россию довольно высоки, передает агентство Yonhap со ссылкой на источник.
По информации издания, председатель Госсовета КНДР встретится с президентом РФ Владимиром Путиным также в конце апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что Москва ждет ответа от КНДР на приглашение лидера страны Ким Чен Ына посетить Россию. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.Общество
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