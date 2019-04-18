Правительство отправило на доработку законопроект об ужесточении распространения сим-карт

Правительство отправило на доработку законопроект об ограничении продажи сим-карт.

Как сообщает РБК со ссылкой на документ, «реализация законопроекта позволит принять дополнительные меры по защите общественной безопасности и пресечению противоправных действий».

В отзыве правительства говорится, что законопроект может создать правовую неопределенность, поэтому необходимо уточнить, что подразумевается под запретом на передачу сим-карт третьим лицам. Также кабмин считает нужным дополнить запрет документа на распространение сим-карт без заключения договора об оказании услуг связи.

Ранее замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов рассказал, что возможность внедрения в России технологии eSim (embedded Sim, встроенная сим-карта) появится только после решения вопросов обеспечения безопасности.