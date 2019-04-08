В Минкомсвязи назвали условие внедрения встроенных сим-карт в России

Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов рассказал, что возможность внедрения в России технологии eSim (embedded Sim, встроенная сим-карта) появится только после решения вопросов обеспечения безопасности.

Иванов подчеркнул, что в ведомстве не считают, что этот вопрос нужно форсировать, передает «РИА Новости».

Ранее МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом», а также Федеральная служба безопасности выступили против внедрения в РФ встроенной сим-карты.

В ФСБ считают, что при реализации технологии возникнут сложности с применением отечественной криптографии. Операторов беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки.