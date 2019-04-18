Белый дом запретил публиковать данные о ядерном арсенале США

Администрация президента США Дональда Трампа запретила публиковать информацию о ядерном арсенале страны. Письмо об этом Министерство энергетики США направило в Федерацию американских ученых.

Как сообщает The New York Times, причина запрета не указывается, но чиновники отметили, что решение об этом было принято после долгого обсуждения.

По словам главы Ядерного информационного проекта Ханса Кристенсена, у администрации нет необходимости скрывать данные о ядерном арсенале страны, а своим решением Белый дом позволяет другим странам также скрывать аналогичные данные.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп потребовал у лидера КНДР Ким Чен Ына передать его стране все ядерное оружие, которое имеется у Пхеньяна.