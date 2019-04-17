В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек

На португальском острове Мадейра автобус с туристами попал в ДТП. В результате происшествия погибли 28 человек.



Как сообщает Observador, среди погибших — 11 мужчин и 17 женщин.

ДТП случилось на крутом повороте над склоном, где стояли несколько домов. Автобус перевозил туристов из Германии. В момент аварии в нем находилось около 50 человек.



В настоящее время неизвестно были ли в салоне автобуса граждане России. Уточнением информации занимается российское посольство, передает «РИА Новости.

Ранее в Болгарии произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В результате аварии 15 человек погибли.