В Болгарии в ДТП попал экскурсионный автобус, погибли 15 человек

В районе Искырского ущелья в Болгарии проищошло ДТП с экскурсионным автобусом. Как минимум 15 человек погибли, еще пять человек находятся в критическом состоянии.

Водитель автобуса потерял управление. В результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось, передает РИА «Новости».

На место инцидента приехали машины скорой помощи, пострадавших доставили в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что 27 августа в стране будет объявлен траур.

Ранее ДТП с автобусом и автомобилем КАМАЗ произошло на Ставрополье. Медики госпитализировали 17 пострадавших, в том числе пятерых детей.