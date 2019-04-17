В России в этом году может быть установлен новый рекорд по выдаче ипотеки

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал, что в 2019 году в России может быть побит рекорд по объемам выдачи жилищных кредитов.

По словам Гольдберга, в первом квартале текущего года рынок показал результат аналогичный показателям первого квартала 2018 года.

Представитель ДОМ.РФ также добавил, что до конца этого года ставки вернутся к уровню 10%, передает ТАСС.

Отметим, что согласно опросу Росстата, каждому десятому жителю России не хватает денег на платежи по ипотеке или аренде. Всего аренду или ипотечный кредит оплачивают 12% опрошенных россиян.