Каждому десятому жителю России не хватает денег на платежи по ипотеке или аренде

По итогам 2018 года 9,4% жителей имели задолженность по аренде или ипотечному кредиту. Треть из них накапливали долги чаще, чем два раза за год.

Всего аренду или ипотечный кредит оплачивают 12% опрошенных россиян, 97,8% опрошенных оплачивают жилищно-коммунальные услуги, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса Росстата.

Количество должников по оплате жилищно-коммунальных услуг выше — 6,5% россиян показали, что имели задолженность по этим платежам один раз в год, и 7,8% россиян ответили, что имели задолженность более двух раз за 2018 год.

Ранее «Реальное время» анализировало рынок кредитования в Татарстане за 2018 год. Дешевая ипотека ведет к росту закредитованности населения. Этот сегмент рынка вырос на 43%, с 67 до 95,8 млрд рублей.