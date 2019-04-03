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Каждому десятому жителю России не хватает денег на платежи по ипотеке или аренде

14:02, 03.04.2019 1
Каждому десятому жителю России не хватает денег на платежи по ипотеке или аренде
Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2018 года 9,4% жителей имели задолженность по аренде или ипотечному кредиту. Треть из них накапливали долги чаще, чем два раза за год.

Всего аренду или ипотечный кредит оплачивают 12% опрошенных россиян, 97,8% опрошенных оплачивают жилищно-коммунальные услуги, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса Росстата.

Количество должников по оплате жилищно-коммунальных услуг выше — 6,5% россиян показали, что имели задолженность по этим платежам один раз в год, и 7,8% россиян ответили, что имели задолженность более двух раз за 2018 год.

Ранее «Реальное время» анализировало рынок кредитования в Татарстане за 2018 год. Дешевая ипотека ведет к росту закредитованности населения. Этот сегмент рынка вырос на 43%, с 67 до 95,8 млрд рублей.

АналитикаОбществоЭкономика
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:12
    Бери пока дают, беги когда просят обратно))
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