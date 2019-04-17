Минниханов в Уфе: «Нет никого ближе татарина и башкира. У нас очень много общего»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Уфе встретился с активом татарских общественных организаций Башкортостана.

В ходе выступления президент РТ отметил, что сегодня в Татарстане проживает 2 млн татар, а в Башкортостане — более 1 млн.

«Нет никого ближе татарина и башкира. У нас очень много общего: в языке, национальных традициях и обычаях, религии. И мы должны все это очень тщательно беречь» — сказал Минниханов.

Председатель Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, в свою очередь, отметил, что визит президента РТ в Уфу символизирует новый этап в развитии дружеских отношений между республиками.



Также в ходе встречи прозвучали выступления видных представителей татарской общественности Башкортостана, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Уфу. Завтра он встретится с врио главы Башкирии Радием Хабировым. В ходе встречи планируется подписать соглашение о сотрудничестве между регионами.