Российский кардиохирург прокомментировал исследование об опасности учащенного пульса

Российский кардиохирург Владимир Хорошев согласился с выводами исследования шведских ученых о смертельной опасности учащенного пульса. При этом он считает, что медики не сделали новых открытий.

«Давно известный факт. Действительно укорачивает», — прокомментировал Хорошев статью о том, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Кардиохирург сообщил, что оптимальная частота пульса составляет от 50 до 65 ударов в минуту. Если сердце бьется быстрее, миокард быстрее изнашивается, передает RT.

«Следовательно, возникает нехватка внутриклеточной электроэнергии. То есть начинается постепенная гибель миокардиальных клеток», — добавил медик.

Ранее шведские медики сообщили о возрастающем на 100% риске преждевременной смерти у мужчин при высокой частоте пульса.