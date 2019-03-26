В Москве госпитализировали вдову Николая Караченцова после падения на даче

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Актрису доставили в больницу после того, как она упала на даче и сломала левую руку.

По словам Поргиной, рука была сломана в нескольких местах, поэтому пришлось делать операцию.

«Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома», — сказала она Федеральному агентству новостей.

После выписки состоится ее встреча с двумя скульпторами, которые готовят эскизы памятника Николаю Караченцову.

Напомним, что советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в Москве. До этого он был госпитализирован с воспалением легких.