В «Газпроме» избран новый член правления

Совет директоров «Газпрома» избрал новым членом правления Геннадия Сухова сроком на 5 лет.

В связи с окончанием контракта был освобожден от должности генеральный директор «Газпром межрегионгаза», начальник департамента 314 и член правления компании Кирилл Селезнев. СМИ называли его ближайшим соратником главы «Газпрома» Алексея Миллера.

В связи с этим новым директором «Газпром межрегионгаза» стал Сергей Густов, департамент 314 возглавил Геннадий Сухов, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Напомним, 1 апреля стало известно, что Андрей Круглов был освобожден от должности зампреда «Газпрома» из-за перехода на госслужбу.