В «Газпроме» назначили двух новых заместителей предправления

В «Газпроме» назначили двух новых заместителей председателей правления. Это Елена Бурмистрова и Олег Аксютин.

Как сообщает компания, Бурмистрова будет также выполнять должность гендиректора «Газпром экспорта». На посту зампредседателя она будет курировать вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнее зарубежье. Аксютин же займется вопросами стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы.

В то же время Андрей Круглов был освобожден от должности зампреда «Газпрома» из-за перехода на госслужбу.

Напомним, в конце февраля были освобождены от занимаемых должностей заместители председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев.

Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит». Причина увольнения Голубева не называется.