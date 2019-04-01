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Промышленность

В «Газпроме» назначили двух новых заместителей предправления

14:48, 01.04.2019
В «Газпроме» назначили двух новых заместителей предправления
Фото: flickr.com

В «Газпроме» назначили двух новых заместителей председателей правления. Это Елена Бурмистрова и Олег Аксютин.

Как сообщает компания, Бурмистрова будет также выполнять должность гендиректора «Газпром экспорта». На посту зампредседателя она будет курировать вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнее зарубежье. Аксютин же займется вопросами стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы.

В то же время Андрей Круглов был освобожден от должности зампреда «Газпрома» из-за перехода на госслужбу.

Напомним, в конце февраля были освобождены от занимаемых должностей заместители председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев.

Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит». Причина увольнения Голубева не называется.

ПромышленностьЭнергетика
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