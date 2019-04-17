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Дерипаска может отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»

08:57, 17.04.2019
Дерипаска может отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»
Фото: commons.wikimedia.org

Бизнесмен Олег Дерипаска на выступлении в Нижнем Новгороде заявил, что готов отказаться от контроля над «Группой ГАЗ» из-за проблем компании в связи с американскими санкциями.

По его словам, если ограничительные меры не будут сняты, то предприятие не выживет. Это связано с тем, многие компании перестали работать с группой, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Ранее стало известно, что власти России собираются помочь «Группе ГАЗ» в переговорах с Министерством финансов США по вопросу снятия санкций.

В марте Министерство финансов США в очередной раз продлило срок применения санкций против группы ГАЗ, отложив вступление в силу санкций. На этот раз срок назначен до 6 июля.

ПромышленностьМашиностроение
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