Российские власти помогут «Группе ГАЗ» в переговорах с США по снятию санкций

Власти России собираются помочь «Группе ГАЗ» в переговорах с Министерством финансов США по вопросу снятия санкций.

«Мы не можем оставить такие предприятия и работников в беде. Будем взаимодействовать как на почве переговорной позиции, так и будем заниматься локализацией той продукции, которую сегодня получает «Группа ГАЗ» по импорту», — сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что США пока продлевает отсрочки санкций в отношении «Группы ГАЗ», «но, насколько долго это будет продолжаться, никто не знает», пишет ТАСС.

Ранее в марте Министерство финансов США в очередной раз продлило срок применения санкций против группы ГАЗ, таким образом отложив вступление в силу санкций. На этот раз срок перенесен до 6 июля.