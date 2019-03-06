Новости экономики

07:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минфин США вновь отложил вступление в силу санкций против группы ГАЗ

22:24, 06.03.2019
Минфин США вновь отложил вступление в силу санкций против группы ГАЗ
Фото: commons.wikimedia.org / Томаш Зугай

Министерство финансов США в очередной раз продлило срок применения санкций против группы ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски, таким образом отложив вступление в силу санкций.

На этот раз срок перенесен до 6 июля, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Причины отсрочки санкций, о которых было объявлено в апреле прошлого года, не уточняются.

Сегодня также стало известно, что Volkswagen Group Rus временно прекратила переговоры с группой ГАЗ о покупке доли в этой компании из-за угрозы санкций.

Напомним, группа ГАЗ и Volkswagen ведут переговоры об участии в специнвестконтракте (СПИК) на 13,7 млрд рублей.

Экономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров