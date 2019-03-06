Минфин США вновь отложил вступление в силу санкций против группы ГАЗ
Министерство финансов США в очередной раз продлило срок применения санкций против группы ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски, таким образом отложив вступление в силу санкций.
На этот раз срок перенесен до 6 июля, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Причины отсрочки санкций, о которых было объявлено в апреле прошлого года, не уточняются.
Сегодня также стало известно, что Volkswagen Group Rus временно прекратила переговоры с группой ГАЗ о покупке доли в этой компании из-за угрозы санкций.
Напомним, группа ГАЗ и Volkswagen ведут переговоры об участии в специнвестконтракте (СПИК) на 13,7 млрд рублей.Экономика
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