Президент Эквадора рассказал о встречах Ассанжа с хакерами в посольстве страны

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж встречался с хакерами в посольстве Эквадора в Лондоне.

Глава государства подчеркнул, что встречи носили неоднократный характер. По его словам, Ассанж давал указаниям хакерам по продвижению интересов WikiLeaks, передает Associated Press.

Уточняется, что одним из таких хакеров был шведский программист Ола Бини. Полиция задержала его в аэропорту при попытке улететь в Японию.

Напомним, 11 апреля британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Лондон пообещал не выдавать Ассанжа в страну, где ему грозит смертная казнь.



