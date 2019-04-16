Лондон пообещал не выдавать Ассанжа в страну, где ему грозит смертная казнь

Глава МИД Великобритании Джереми Хант и экс-руководитель ведомства Борис Джонсон пообещали эквадорским властям, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где ему грозит смертная казнь.

Дипломаты подписали соответствующие письма, которые были направлены президенту Эквадора Ленину Морено, передает The Guardian.

Издание отмечает, что эквадорский лидер беспокоился относительно этого вопроса. Также в документах уточняется, что в случае получения запроса на экстрадицию, Великобритании должны быть представлены гарантии, что смертная казнь не будет назначена Ассанжу в качестве приговора.

Напомним, 11 апреля британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор, в посольстве которого последние годы скрывался разоблачитель, решил отказать в предоставлении ему дипломатического убежища.