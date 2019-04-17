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В России могут появиться муниципальные округа

07:39, 17.04.2019
В России могут появиться муниципальные округа
Фото: pixabay.com

В России может появиться новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Соответствующий законопроект Госдума РФ рассмотрит во втором чтении на заседании в среду, 17 апреля.

Согласно документу, муниципальный округ — это три и более объединенных общей территорией населенных пунктов, которые не являются муниципальными образованиями. Управлять округами будет непосредственно население или выборные и иные органы местного самоуправления.

Цель законопроекта — консолидация представительских и административных ресурсов, а также оптимизация расходов, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что инициатива актуальна для труднодоступных и малонаселенных территорий Сибири, Дальнего Востока, Арктики.

Напомним, ранее в Госдуме предложили освободить муниципальных депутатов от декларирования доходов.

Общество
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