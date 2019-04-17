Росстат назвал регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки

Чаще всего жители России уезжают на заработки в столичные и северные регионы страны. Данные приводит Росстат.

Лидерами по оттоку населения для заработков стали Московская и Ленинградская области. Оттуда 22,4% и 18% рабочей силы стекается в близлежащие города.

Эксперты называют это «маятниковой миграцией», так как чаще всего жители этих регионов утром уезжают на работу в одну из столиц, а вечером возвращаются домой, передает «РГ».

Далее следуют республики Адыгея (из нее уезжают на заработки 17,1% от числа трудящихся в регионе), Чувашия (13,6%), Калмыкия (12,8%) и Марий Эл (11,7%).

На первом месте по количеству работодателей находится Москва. В ней трудятся 22,9% приезжих от общего числа работающих граждан в этом городе. Затем идут Тюменская область (18,6%). Замывает тройку Санкт-Петербург (7,3%).

Напомним, ранее Росстат назвал регионы-лидеры по посещаемости музеев.