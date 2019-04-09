Росстат назвал регионов-лидеров по посещаемости музеев

Санкт-Петербург в 2017 году стал лидером среди регионов РФ по числу посетителей музеев — 4,9 тыс. на тысячу человек населения. Об этом сообщил Росстат.

Далее идут Севастополь (3,8 тыс. посетителей на тысячу человек), Новгородская (1,9 тыс.), Псковская (1,8 тыс.), Ярославская области (1,8 тыс.).

Меньше всего посетителей музеев зафиксировано в Карачаево-Черкесии — 58 на тысячу человек, пишет RT.

В целом же в России уровень посещаемости музеев составляет 800 человек на тысячу населения.

апомним, первое место в мире по посещаемости за 2018 года занял французский музей Лувр. Его посетили более 10 млн человек.