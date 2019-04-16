Прибыль российских банков за I квартал выросла в 1,7 раза, до 587 млрд рублей

По итогам января — марта 2019 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 587 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за I квартал 2018-го.

«Прибыль (нетто) банковского сектора за I квартал 2019 года составила 587 млрд рублей по сравнению с 353 млрд рублей за январь — март 2018 года», — говорится в материалах Центробанка.

По данным регулятора, в России количество прибыльных банков (373) по-прежнему существенно превышает количество убыточных (93). Первые заработали за три месяца 654 млрд рублей, вторые потеряли 67 млрд рублей.

Напомним, что по итогам января — февраля прибыль российских банков оценивалась в 445 млрд рублей. Что оказалось выше аналогичного периода прошлого года более чем в 2 раза.

Напомним, что «Реальное время» проанализировало финансовые показатели банков ПФО за январь 2019-го. В сумме прибыль кредитных организаций составила лишь 392 млн рублей.