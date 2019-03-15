За два месяца 2019 года прибыль российских банков составила 445 млрд рублей

За январь — февраль 2019 года прибыль российских банков составила 445 млрд рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — феврале 2019 года».

Годом ранее за тот же отчетный период прибыль банковского сектора составила 178 млрд рублей. В регуляторе отметили, что разница в финансовом результате банков связана в том числе с изменениями в плане счетов бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 9.

По данным ЦБ РФ, за два месяца совокупные активы банковского сектора снизились на 0,9% из-за январского сокращения активов при изменении подходов к учету отдельных балансовых позиций.



Количество действующих кредитных организаций в России изменилось за этот период незначительно. Число российских банков снизилось с 484 до 478. При этом у двух организаций лицензии были аннулированы в связи с реорганизацией.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» спрогнозировало, что в этом году российские банки могут получить рекордную прибыль в размере 1,8—1,9 трлн рублей.