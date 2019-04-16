Суд выпустил по УДО Варвару Караулову, пытавшуюся примкнуть к ИГ

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Суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой. Об этом пишет «Дождь».

Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Караулову, сменившую имя на Александру Иванову, виновной в двух попытках присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Суд приговорил девушку к 4,5 года заключения.

«Реальное время» сообщало, что Варвару Караулову завербовал в ИГ (организация запрещена в РФ) житель Казани Айрат Самитов.