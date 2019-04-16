Россельхознадзор просит ФНС проверить деятельность 36 белорусских компаний-посредников

Россельхознадзор просит Федеральную налоговую службу (ФНС) провести проверку деятельности 36 компаний-посредников из Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что речь идет о компаниях, которые осуществляют «незаконные поставки белорусской продукции в Россию» и используют схему так называемого «ложного транзита» в Казахстан и Киргизию.

Основанием для озвученных выводов послужили размещенные в публичном доступе слова руководителя одной из белорусских компаний Юрия Воскресенского. Он заявил, что его компания перегружается в Москве при поставках продукции в Казахстан, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Стоит отметить, что по правилам в случае перегрузки транзитных товаров белорусская сторона обязана информировать Россию об этом, но не сделала этого. Поэтому «транзит невозможно признать законным».

Напомним, ранее Россельхознадзор с 12 апреля ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии. Поставки продукции трех белорусских предприятий также попали под ограничения ведомства.