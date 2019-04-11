СМИ рассказали о «плодово-ягодной войне» между Россией и Белоруссией

Россельхознадзор с 12 апреля ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии.

Поводом для ограничения стало задержание 36 грузовиков с продуктами. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, автомобили пересекали границу без сопровождающих документов, а также они не оплатили необходимые пошлины.

По мнению заведующего лабораторией экономического факультета МГУ Андрея Колганова, «плодово-ягодная война» между Россией и Белоруссией скажется на бизнесе двух стран.

«Белорусские предприниматели преследуют свои собственные экономические интересы. Они зарабатывают на реэкспорте продукции из тех стран, которые попадают под российские санкции, поэтому пытаются всеми путями проталкивать эту продукцию через границу», — рассказал он «Коммерсанту».

По его мнению, полностью перекрыть границу с Белоруссией затруднительно как технически, так и политически.

Напомним, ранее поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий также попали под ограничения Россельхознадзора.