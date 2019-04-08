Поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий попали под ограничения Россельхознадзора

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий, сообщается на официальном портале Россельхознадзора.

Под ограничения попали следующие предприятия: «Бабушкина крынка», «Гомельский белково-жировой завод», «1-я Минская птицефабрика». В отношении трех предприятий были выявлены повторные нарушения. Ограничения вступают в силу 11 апреля.

Напомним, Россельхознадзор с 30 марта запретил поставки продукции с двух пищевых предприятий Белоруссии. Речь идет о Полесском производственном участке ОАО «Милкавита», в сыре которого повторно обнаружен натамицин. Также под запретом оказались поставки продукции предприятия «Брестские традиции». В его колбасных изделиях выявлены кокцидиостатики.



